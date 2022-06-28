МИД России внес жену и дочь Байдена в черный список

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо и Джилл Байден

МИД России принял решение расширить черный список. Министерство внесло в него еще 25 граждан США, «ответственных за формирование русофобского курса». В их числе оказались жена и дочь американского президента Джо Байдена Джилл и Эшли.

В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы Макфол — Ермак, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена, — говорится в сообщении дипведомства.

Черный список дополнили имена сенаторов Конгресса США, работников и профессоров Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Колумбийского университетов и университета Тафтса, работников Центра российских и евразийских исследований, а также нескольких бывших сотрудников Белого дома.

Таким образом, по состоянию на 28 июня в черном списке граждан США находится 1048 человек. Против них Россия ввела персональные санкции.

Ранее МИД РФ ввел рестрикции против 43 канадских чиновников. В список лиц вошли в том числе председатель Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, экс-глава Банка Канады Марк Карни и заместитель руководителя аппарата премьер-министра Канады Маржори Мишель.