МИД России уличил США и ФРГ во вбросе лжи о «Северных потоках» Захарова: США и ФРГ попались на вбросе лжи о подрывах «Северных потоков»

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США и Германия попались на вбросе лжи о подрывах «Северных потоков», распространив в СМИ одинаковые версии произошедшего, заявила в эфире Первого канала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ложные версии Вашингтона и Берлина были призваны отвлечь внимание от расследования диверсии, опубликованного американским журналистом Сеймуром Хершем.

Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания, — сказала Захарова.

Она отметила, что Херш проделал большую работу, расследуя диверсию, а американские и немецкие власти – «много маленьких, и они противоречат друг другу». Однако публикация фейков в СМИ позволила чиновникам США и Германии уходить от ответов на вопросы о подрыве газопроводов, добавила Захарова.

Свою статью о диверсии на «Северных потоках» Херш опубликовал в феврале. Согласно его расследованию, летом 2022 года во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а через три месяца механизм был приведен в действие норвежцами. По мнению Херша, президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач ВСУ на фронте.

В середине марта Херш прокомментировал версию Белого дома о подрыве газопроводов проукраинской группировкой, опубликованную американскими СМИ. Журналист назвал ее не выдерживающей никакой критики «сумасшедшей историей», поскольку осуществление такой операции не под силу активистам-дилетантам. Он также предположил, что так Вашингтон хочет отвлечь внимание от его расследования.