Херш рассказал, зачем Байден взорвал «Северные потоки» Херш: Байден решил подорвать «Северные потоки» из-за поражений ВСУ на фронте

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Джо Байден

Президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач ВСУ на фронте, заявил в интервью CGTN американский журналист Сеймур Херш. По его словам, версия про украинцев с поддельными паспортами и «арендованной яхтой за миллион долларов», которые ответственны за диверсию, не выдерживает никакой критики.

В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение. Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии, — сказал Херш.

По мнению журналиста, Байден знает, кто ответственен за подрыв «Северных потоков». Именно из-за этого американский лидер не стремится проводить расследование, считает он.

22 марта Херш также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Штаты обсуждал диверсии на СП с Байденом. Херш отметил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.