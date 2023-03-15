Херш оценил версию Вашингтона о подрыве «Северных потоков» Херш назвал сумасшедшей версию США о подрыве «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Автор статьи — расследования о диверсии на «Северных потоках», лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал «сумасшедшей историей» версию Белого дома о причастности к подрыву трубопроводов проукраинской группировки, передает ТАСС. В ходе публичного выступления в Вашингтоне он заявил, что эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку активистам-дилетантам не под силу осуществление подобной операции.

Херш добавил, что благодаря своим связям в военных кругах и спецслужбах США хорошо осведомлен о произошедшем. Однако всю имеющуюся у него информацию по этой теме обнародовать не может.

Я знаю об этом намного больше, чем могу рассказать. Я просто не могу распространяться об этом, — цитирует его агентство.

Собственное расследование о подрыве газопроводов Херш опубликовал в начале февраля. В статье говорилось, что «Северные потоки» были заминированы американскими водолазами, а подрыв произвели норвежцы.

Некоторое время назад Херш заявил, что публикации с версией о причастности к подрыву «проукраинской группировки», появившиеся в американских СМИ, призваны отвлечь внимание общественности от его расследования, в котором было много конкретики.

Ряд аналитиков США считают, что таким образом Вашингтон пытается сделать Киев крайним. По их мнению, это может свидетельствовать о желании Белого дома перейти к переговорам для урегулирования украинского конфликта.