В МИД России заявили о готовности нарастить тактический ракетный потенциал

Фото: МО РФ

Для того, чтобы Россия смогла ответить на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде, в стране нужно наращивать тактический ракетный потенциал, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. В статье для журнала «Международная жизнь» он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить ракетам средней и большой дальности.

Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО, — считает Машков.

Он подчеркнул, что теперь, когда Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушен, у России есть возможность устранить «существующий дисбаланс» с другими обладателями этого типа оружия и наладить его производство. Машков считает, что Россия должна проявлять бдительность не только в граничащих с европейскими странами регионах, но и на восточном фронте.

Ранее на Тихоокеанском флоте прошла внезапная проверка с целью наращивания способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. В Минобороны заявили, что российские войска отлично подготовлены к отражению агрессии противника. Всего в учениях приняли участие более 25 тысяч военнослужащих. Также в маневрах были задействованы 167 кораблей и 89 самолетов и вертолетов.