МИД России раскрыл подробности встречи с ХАМАС МИД РФ: Россия и ХАМАС на встрече в Москве обсудили освобождение заложников

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Абу Марзук

Член политбюро палестинского движения ХАМАС прибыл в Москву и обсудил с представителями МИД России освобождение заложников из плена, сообщили РИА Новости в ведомстве. Также, по данным издания, на повестке встречи был вопрос об эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава, — уточнили в МИД.

Помимо этого, Москва подтвердила неизменность позиции по поводу решений международного сообщества. В частности, речь идет о резолюциях Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, которые подразумевают создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что, по последним данным, в заложниках у ХАМАС могут находиться три человека с российским и израильским гражданствами. По его словам, в настоящее время проводятся соответствующие контакты.