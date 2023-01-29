МИД России призвал Израиль и Палестину к деэскалации конфликта

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах 28 и 29 января с израильским коллегой Эми Коэном и палестинским министром Риядом аль-Малики призвал воздерживаться от любых действий, способных привести к ухудшению сложившейся ситуации, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Москва серьезно обеспокоена новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта. По мнению МИД РФ, это чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям.

Сергей Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки, — говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Израиле произошло два вооруженных нападения на улицах страны. Первое случилось в Восточном Иерусалиме вечером 27 января в одной из синагог. В тот день вооруженный мужчина открыл огонь по безоружным горожанам. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка 10 получили ранения. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли 10 палестинцев.

28 января произошло еще одно нападение. Два человека получили ранения в результате атаки на археологические раскопки в Иерусалиме. Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на археологическую площадку. Отмечается, что полиция позже обезвредила нападавшего.

Оба нападения израильские власти расценили как теракты.