МИД РФ выступил против новой инициативы Израиля на Западном берегу МИД РФ осудил декларацию Кнессета о суверенитете над Западным берегом

Москва осуждает принятие парламентом Израиля декларации о распространении суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан, сообщили в российском МИД. В ведомстве предупредили, что подобные действия идут вразрез с международными соглашениями и могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

23 июля Кнессет (парламент) Израиля принял декларацию о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан. <...> Такой шаг израильских парламентариев самым негативным образом воспринимается в Москве. Он фактически предопределяет итоги переговоров по окончательному статусу палестинских территорий и идет вразрез с взятыми на себя Израилем обязательствами, — говорится в сообщении.

В Москве выразили надежду, что декларация останется лишь политическим заявлением без практического продолжения. Российская сторона призвала к прямым переговорам между Палестиной и Израилем, направленным на создание двух государств и восстановление мира в регионе. В МИД подчеркнули, что односторонние шаги только усугубляют конфликт и могут повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Ранее израильский депутат Зеев Элькин выразил обеспокоенность по поводу военного сотрудничества России и Ирана, назвав Тегеран источником дестабилизации мирового порядка. Политик подчеркнул, что усиление Ирана представляет угрозу не только для ближневосточного региона, но и для международной безопасности в целом.