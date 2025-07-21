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21 июля 2025 в 19:07

Израиль увидел опасность в сотрудничестве России с одной страной

Депутат Кнессета Элькин: Израиль беспокоит сотрудничество РФ и Ирана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любые связи в военной области между Москвой и Тегераном вызывают тревогу в Иране, заявил министр по восстановлению севера и юга, депутат Кнессета Зеев Элькин. По его мнению, Тегеран является потенциальным источником дестабилизации мирового порядка. Многие отрицательные процессы в регионе, по его словам, связаны с Ираном, пишет Lenta.ru.

Мы считаем, что любое усиление Ирана очень опасно для региона в первую очередь. И не только для региона, — пояснил Элькин.

Ранее стало известно, что соглашение между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вступило в силу. Как сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали, положения договора уже обязательны к выполнению обеими сторонами.

До этого представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о продолжении сотрудничества Москвы и Тегерана в области мирного атома на фоне давления извне и ударов американской авиации по ядерным объектам Ирана. По ее словам, Россия осуждает действия США, которые последовали за нападением Израиля.

Тем временем появилась информация, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре. При этом новая кандидатура посла пока не определена.

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