МИД РФ обвинил Запад в давлении на союзников России Захарова обвинила Запад и Украину в давлении на партнеров РФ по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Страны Запада и Украина применяют давление в отношение союзников России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Союзу независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и союзу БРИКС с целью получения оружия и боеприпасов для ВСУ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предложила тщательно отслеживать каждую поставку вооружения на Украину и принимать самые решительные меры в отношении тех стран, которые этим занимаются.

Помимо государств-партнеров и сателлитов стран НАТО и ЕС, <...> которые с энтузиазмом, по собственной воле или по принуждению непосредственно и опосредовано поставляют такую технику и боеприпасы киевскому режиму, давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. <...> Словом, в дело идут все мыслимые и немыслимые методы, присущие эпохе средневековья с ее инквизицией и периоду варварских колониальных захватов, — заявила Захарова.

Она поблагодарила лидеров стран, которые «находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счет со стороны коллективного Запада». Представитель МИД РФ призвала не поддаваться на дальнейшие подобные провокации со стороны западных держав, поскольку передача оружия Украине может негативно сказаться на отношениях с Россией.

Ранее турецкая газета Sabah со ссылкой на источники сообщила о предстоящем визите Зеленского в Стамбул и встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, она пройдет 7 июля. Собеседники издания отметили, что контакт лидеров был запланирован специально перед саммитом НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

По мнению политолога Евгения Сатановского, Зеленский хочет потребовать у Эрдогана деньги и оружие. Кроме этого, он предположил, что у президента Турции попросят «побольше гадить России». В свою очередь сам Эрдоган затребует предоставления советских технологий, уверен политолог.