МИД РФ назвал абсурдными заявления о нарушении Россией Венской конвенции Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Заявления Финляндии о том, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий в стране, абсурдны, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что действия российской стороны носят зеркальный ответ на аналогичные ограничения со стороны других стран.

Данное заявление финской стороны звучит просто абсурдно. Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственного попрания Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, — указано на сайте МИД РФ.

Посольство Финляндии в РФ ранее сообщило, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий. По словам финских властей, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также ответа на ноту от 4 мая.

Там уточнили, что ни власти Финляндии, ни МИД страны не ограничивали предоставление банковских услуг российским представительствам и не замораживали их счета.

О заморозке счетов стало известно 17 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.