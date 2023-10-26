МИД поставил Западу условие для возобновления диалога МИД: пока Запад не откажется от сдерживания России, диалог не возобновится

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Диалог между Западом и Москвой не возобновится, пока западные страны не откажутся от своей политики сдерживания России, заявил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, передает РИА Новости. Белоусов отметил, что в последние годы в различных частях мира все чаще происходят серьезные вызовы для региональной безопасности.

Напряженность усиливается, а голоса «партии войны» становятся более громкими, региональные конфликты оживают и возникают все новые очаги напряженности, отметил дипломат. Белоусов добавил, что нарушается принцип неделимости безопасности.

Он подчеркнул, что нормализация ситуации возможна только при соблюдении общепризнанных норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. Пока Североатлантический альянс не откажется от своей восточно ориентированной экспансионистской повестки и политики сдерживания России, попытки возобновления диалога будут обречены на провал, заявил Белоусов.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали четыре страны, против — две (Великобритания и США), девять воздержались. Это уже второй проект, предложенный Москвой. Он вобрал в себя элементы как бразильского, так и американского документов, включая поправки РФ, предложенные к варианту Бразилии.