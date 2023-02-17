В МИД России не исключили визит Лаврова в Баку

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Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что вопрос о визите главы ведомства Сергея Лаврова в Баку в конце февраля прорабатывается. Она добавила, что на данный момент детали разглашаться не будут.

Что касается визита, то такой визит прорабатывается, о деталях мы сообщим, когда он уже будет согласован, — сказала Захарова.

Ранее глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил, что Ереван готов к проведению встречи с главами МИД России и Азербайджана в Москве. Кроме того, он добавил, что Армения не собирается выдвигать дополнительных условий для проведения переговоров, в том числе относительно Лачинского коридора.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном. По его словам, мирный договор должен представлять собой документ, который можно подписать в любой момент и который должен быть приемлем для Баку.