Армения готова к проведению встречи с главами МИД России и Азербайджана и не собирается выдвигать дополнительных условий для проведения переговоров, в том числе относительно Лачинского коридора, заявил в ходе брифинга глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян. При этом он подчеркнул, что в данный момент неизвестно, примет ли участие в мероприятии глава МИД республики Арарат Мирзоян, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Есть разговоры о встрече, Россия готовит встречу глав МИД. Примет ли участие в этой встрече глава МИД Армении или нет — зависит от ситуации на данный момент. Но нет каких-либо проблем для участия во встречах, организуемых каким-либо посредником, в том числе Россией. МИД сообщит о встрече в надлежащий момент, — сказал Ханданян.
Также он ответил на предложение Грузии провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. По его словам, инициатива оценивается положительно, однако должны быть заранее проговорены темы переговоров, повестка и желаемый результат.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова сказала на еженедельном брифинге, что трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана. Она подчеркнула, что не должно быть других форматов, которые могут подорвать договоренности. Так она прокомментировала заинтересованность армянского руководства в запуске нового формата сотрудничества Баку — Ереван — Тбилиси.