Алексей Сидоров

Ереван готов к встрече глав МИД Армении, Азербайджана и России в Москве Член парламента Армении Ханданян: Ереван готов к встрече с главами МИД Азербайджана и России

13 февраля 2023 в 11:50

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов