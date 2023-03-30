Медведев заявил, что Запад стирает память о своей причастности к геноциду

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Запад пытается стереть из памяти факты своей причастности к геноциду, расизму и работорговле, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это таит в себе опасность, передает ТАСС. Чиновник подчеркнул, что попытки западных стран фальсифицировать мировую историю нельзя обходить вниманием.

Нельзя обойти вниманием постоянные попытки Запада фальсифицировать в своих интересах мировую историю, стирать из коллективной памяти, замалчивать факты чудовищных преступлений, этнических чисток, геноцида, работорговли, расизма, разрушения культурного наследия целых государств, по сути, — континентов, — сказал Медведев.

Он добавил, что в сегодняшней практике западные государства используют методы, приводящие к «губительным итогам».

Ранее Медведев заявил, что в случае вступления в НАТО Украина могла напасть на Россию. В интервью ведущим российским СМИ он сообщил, что Киев по-прежнему грезит вернуть Крым под собственный контроль и это могло послужить поводом для наступательной операции на РФ, чего допускать было нельзя.