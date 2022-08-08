Медведев: мир с Украиной будет на условиях России

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на своих условиях, заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. По его словам, бывшие партнеры, жаждущие военного поражения Москвы, предпринимают попытки навязать международному сообществу свои правила.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России, — сказал Медведев.

По словам политика, ответ является жестким, однако тщательно продуманным. Россия имеет свои национальные интересы и намерена обеспечить их «всеми доступными способами», подчеркнул Медведев.

Политик считает, что Украина может потерять остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. По его мнению, после переворота в 2014 году Киев лишился независимости и перешел под влияние западных стран. В этой связи будущее республики отличается от того, каким его видит руководство страны. Аргументируя свой тезис, политик прикрепил картинку, на которой изображены две карты Украины — по версии Киева и по версии Запада.