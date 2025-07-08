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08 июля 2025 в 04:43

Медведев отреагировал на заявление Трампа о БРИКС

Медведев: БРИКС набирает авторитет на фоне угроз Трампа ввести пошлины

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

БРИКС набирает больше авторитета на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести 10%-е пошлины против стран — участниц объединения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети Х. Он подчеркнул, что подобные меры со стороны Соединенных Штатов свидетельствуют о правильности курса организации.

БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложен дополнительный 10-процентный тариф. Так что мы все делаем правильно, — написал российский политик.

Ранее Трамп объявил о введении 10% пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Администрация США начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.

Также представитель МИД Китая Мао Нин опровергла заявления Трампа об антиамериканской направленности БРИКС. Дипломат подчеркнула, что организация является открытой платформой для сотрудничества развивающихся стран и не направлена против третьих государств. Она также предупредила, что торговая война и протекционизм не принесут желаемых результатов.

БРИКС
Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
пошлины
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