Медведев показал, что станет с территорией Украины в будущем

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале две географические карты будущей Украины. На первом изображении показана территория украинского государства, которая, как считает политик, возникла в воображении Владимира Зеленского, с прежними границами страны — до 24 февраля. На втором варианте, который, как указал Медведев, прогнозируют западные аналитики, во владении украинских властей осталась лишь Киевская область.

В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2), — написал Медведев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева нет оснований возобновлять переговоры с Россией. Он пояснил, что с Москвой довольно тяжело вести диалог, поскольку власти РФ общаются исключительно «на языке ультиматумов». Подоляк считает, что перед тем как возобновить застопорившийся переговорный процесс, ВСУ должны отвоевать большую часть территорий украинского государства, включая Херсон и Мариуполь.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Запад делает ставку на продолжение военных действий на Украине и манипулирует Киевом, не позволяя украинским властям пойти на мировое соглашение. Он также отметил, что перед тем как возобновить переговоры между РФ и Украиной, «украинцам предстоит понять еще раз» все условия Москвы, хорошо известные Киеву.