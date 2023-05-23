Медведев назвал главную ошибку НАТО Медведев: НАТО не воспринимает угрозу ядерной войны всерьез

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что НАТО несерьезно относится к угрозе ядерной войны, так как продолжает поставлять вооружения Киеву. Он подчеркнул, что это ошибочная позиция, поскольку точки невозврата никто не знает и события могут развиваться непредсказуемо.

Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда. <...> Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию, — сказал Медведев.

Он отметил, что ничего хорошего из военной помощи Украине не выйдет. По словам Медведева, Россия с этим справится, так как будет применять «все более и более серьезные виды поражающих средств».

Ранее зампред Совбеза заявил, что чем более разрушительным будет передаваемое Западом Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. Он добавил, что укрепление военной составляющей украинской армии приведет к увеличению количества жертв и затягиванию военного конфликта.