Медведев согласился с идеей приравнять детей Сталинграда к блокадникам Дмитрий Медведев пообещал ввести для детей Сталинграда те же льготы, что для блокадников и защитников Севастополя

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею ввести для детей Сталинграда те же льготы, которыми пользуются защитники Севастополя и блокадники Ленинграда, пишет ТАСС. С такой просьбой ранее во время встречи, которая проходила в Волгоградской области, выступил один из ветеранов Великой Отечественной войны.

Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать, — отреагировал политик.

Дмитрий Медведев сказал, что вопрос будет вынесен на обсуждение в ближайшее время, им будут заниматься его коллеги из профильных ведомств. Медведев добавил, что обязательно попросит проанализировать все возможности введения федеральных льгот.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Советской армией нацистских войск в Сталинградской битве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.