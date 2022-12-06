Медведев посоветовал не надеяться на истощение российских запасов оружия Медведев заявил, что механизм ВПК должен работать как часы

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Всех видов вооружений у российской армии будет достаточно, пусть враги не надеются, что оно кончится, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации. По его словам, механизм ВПК должен «работать как часы».

Наша задача сейчас, в период, когда идет специальная военная операция, добиться того, чтобы механизм военно-промышленного комплекса работал как часы. Я вот этим занимаюсь внутри Совета безопасности <…>. Нам сейчас приходится очень многое раскочегаривать, переводить на военные рельсы. Так было и в период Великой Отечественной войны, только изменились виды вооружений, средства поражения, но тем не менее это приходится делать, — сказал он.

До этого президент РоссииВладимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава страны указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы исходя из «реальной ситуации».

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что предприятия по производству обмундирования и экипировки для мобилизованных работают в три смены. По его словам, работы по оборонзаказу сейчас идут с опережением графика, так как это необходимо для решения задач в рамках СВО.