Медведев пообещал беженцам из Донбасса довести спецоперацию до конца Медведев: все намеченное в рамках спецоперации будет доведено до конца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал довести «все намеченные» в рамках спецоперации цели на Украине до конца. На встрече с беженцами из Донбасса и с Украины политик также заявил о необходимости отодвинуть ВСУ не только от Донецка, но и «подальше», пишет РИА Новости. Медведев заверил, что РФ должна выполнить задачи СВО для того, чтобы в регионе воцарился мир и спокойствие.

Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили, в том числе в рамках специальной военной операции, о которой президент [России Владимир Путин] сказал, и по другим направлениям сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно, — заявил Медведев.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия поставит точку в проведении спецоперации на Украине исключительно там, где это нужно Москве. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что российская сторона «намертво» будет стоять на своих позициях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция закончится тогда, когда будут выполнены задачи, ранее обозначенные главой российского государства Владимиром Путиным. В апреле российский глава в очередной раз подчеркнул, что основной целью СВО является защита жителей ЛНР и ДНР, а также Крыма и всей России.