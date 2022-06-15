В МИД РФ объяснили, где Москва «поставит точку» в спецоперации на Украине Замглавы МИД РФ Рябков: Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Россия поставит точку в проведении спецоперации на Украине исключительно там, где это нужно Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что российская сторона «намертво» будет стоять на своих позициях.

Наша реакция — доказать, что эти планы (добиться поражения России. — NEWS.ru) будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение, — сказал Рябков.

Ранее депутат Государственной думы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится к концу этого года. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано в связи с тем, что на Украине царит прежний режим во главе с президентом Владимиром Зеленским, которого депутат назвал «наркоманом».

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция закончится тогда, когда будут выполнены задачи, ранее обозначенные главой российского государства Владимиром Путиным. В апреле российский глава в очередной раз подчеркнул, что основной целью СВО является защита жителей ЛНР и ДНР, а также Крыма и всей России.