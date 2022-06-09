В Кремле рассказали, когда ждать завершения спецоперации на Украине Песков рассказал, что СВО завершится после выполнения поставленных Путиным задач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52

Специальная военная операция закончится тогда, когда будут выполнены задачи, ранее обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет Telegram-канал «Говорит Москва». В апреле российский глава в очередной раз подчеркнул, что основной целью СВО является защита жителей ЛНР и ДНР, а также Крыма и всей России.

Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание этой специальной военной операции, — заявил Песков.

Ранее депутат Государственной думы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится к концу этого года. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано, в связи с тем, что на Украине царит прежний режим во главе с президентом Владимиром Зеленским, которого депутат назвал «наркоманом».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил, что военная спецоперация, которую Россия развернула на Украине, продвигается по плану и достигает поставленных задач. Глава ведомства отметил, что во время СВО Москва уделяет особое внимание минимизации ущерба мирному населению Донбасса и военным.