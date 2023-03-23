Медведев описал мировую политику афоризмом про «доброе слово и пистолет»

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Кадр из фильма «Лицо со шрамом»

Известный афоризм про «доброе слово и пистолет» верно отражает современную мировую политику, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, добрые инициативы России и пожелания слышат только в том случае, если они сопровождаются значительным арсеналом вооружений, передает ТАСС.

Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово. Это, вообще-то, приписывают Аль-Капоне, хотя никогда он этого не говорил, но, даже если бы он это сказал, это, к сожалению, непреложный факт современной политической жизни, — заявил Медведев.

Он также добавил, что в постсоветский период Россия всегда стремилась договариваться с другими странами. Однако, по его мнению, в некоторых ситуациях это бессмысленно и контрпродуктивно. В таких случаях следует принимать такие решения, как начало спецоперации на Украине.

Ранее Медведев заявил, что на сегодняшний день отношения России и Запада являются наихудшими за всю историю. Он отметил, что их восстановление возможно, но произойдет это нескоро.