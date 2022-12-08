Медведев назвал условие возвращения смертной казни Медведев: смертную казнь можно вернуть в России без изменения Конституции

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Речи о немедленном возвращении в России смертной казни не идет, заявил РИА Новости зампред Совбеза Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что это возможно, причем без изменения Конституции, при весомых основаниях — в военное время или если опасность тягчайших преступлений зашкаливает.

Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало, — заявил Медведев.

По его словам, в условиях военного времени не нужно менять Конституцию, «это абсолютно излишне». Медведев считает, что достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни.

А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека, — резюмировал он.

Ранее Медведев предложил задуматься о восстановлении высшей меры наказания. Он назвал гуманным действие моратория на смертную казнь в России, приведя в пример диверсии и теракты на ее территории. Зампред Совбеза заявил, что РФ является единственной страной среди крупнейших с ядерным оружием, где законом запрещается казнить людей за преступления. Политик напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался».

Накануне президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами СПЧ, что его позиция по вопросу возвращения в стране смертной казни не изменилась и он выступает против.