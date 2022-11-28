Медведев нашел способ устроить видеовключение для Подоляка в Крыму Медведев предложил Подоляку устроить видеовключение из СИЗО в Крыму

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил украинским властям организовать видеовключение из следственных изоляторов в Крыму. Таким образом он отреагировал на твит советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о скорой трансляции с набережной в Ялте. Медведев добавил, что более продвинутым вариантом будет СИЗО в Лефортово.

Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», — написал Медведев в Twitter.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Крым является ловушкой для России. Он подчеркнул, что украинские войска уничтожат Крымский мост, как только приблизятся к полуострову. По словам Арестовича, после этого снабжение Крыма будет осуществляться с помощью кораблей, которые окажутся в зоне досягаемости ракет ВСУ.

Бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что операция по захвату Крыма готовилась к 2023 году. Он при этом не назвал конкретных сроков начала наступательной операции против России. По словам Забродского, ВСУ должны выиграть перед этим немало сражений.