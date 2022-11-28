The Economist: Украина готовила операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Севастополь

Операция по захвату Крыма готовилась к 2023 году, заявил британскому журналу The Economist бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он при этом не назвал конкретных сроков начала наступательной операции. По его словам, ВСУ должны выиграть перед этим не мало сражений.

Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились, — сказал Забродский.

В статье при этом отмечается, что западные партнеры опасаются, что такая операция может привести к эскалации конфликта с Россией с якобы применением ядерного оружия. Журналисты указывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять поддержку Запада в случае начала подобной операции.

Украина эксплуатирует тему Крыма, чтобы получать поддержку от Запада, хотя на самом деле полуостров не нужен Киеву, заявил ранее политолог Геннадий Подлесный. По его словам, украинские власти за счет этой проблемы пытаются получить у стран Запада все, чтобы вернуть Крым, в том числе вооруженным путем. Эксперт убежден, что Киев так или иначе попробует отбить полуостров у России.