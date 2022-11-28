Арестович заявил, что Крым является ловушкой для России

Фото: President.gov.ua/CC BY 4.0

Алексей Арестович

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), что Крым является ловушкой для России. Он подчеркнул, что украинские войска уничтожат Крымский мост, как только приблизятся к полуострову. По словам Арестовича, после этого снабжение Крыма будет осуществляться с помощью кораблей, которые окажутся в зоне досягаемости ракет ВСУ.

Подход Вооруженных сил Украины к воротам Крыма означает снесенный Крымский мост, который невозможно эксплуатировать. Снабжение пойдет по кораблям. Но до любого корабля, который попытается туда сунуться, до любого самолета, который туда попытается долететь, будут спокойно доставать украинские ракеты — «Гарпуны» и «Нептуны». Подойдя к Крыму, они перекрывают все, что далеко за пределами Крыма, — утверждает Арестович.

Ранее бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что операция по захвату Крыма готовилась к 2023 году. Он при этом не назвал конкретных сроков начала наступательной операции против России. По словам Забродского, ВСУ должны выиграть перед этим немало сражений.