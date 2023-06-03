Медведев пригрозил российским политикам анафемой за смену курса Медведев заявил, что уехавшие из России релоканты одиноки и никому не нужны

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Россияне, покинувшие страну за последнее время, одиноки и никому не нужны за границей, заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут только «отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан». По мнению зампреда, любого политика в РФ предадут анафеме за смену политического курса.

Так что надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу, — написал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев ранее заявил, что уехавшие из страны граждане, которые продолжают удаленно работать на компании в России, должны быть лишены такого права. По его словам, это возможно сделать, в частности, с помощью запрета на уплату налогов любого размера в случае утраты налогового резидентства страны.

До этого на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об НДФЛ в 13–15% для граждан, уехавших из России, но работающих удаленно на российские компании. Авторы инициативы полагают, что такая налоговая ставка должна сохраняться за ними даже в случае утраты статуса налогового резидента.