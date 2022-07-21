Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира Зампред Совбеза Медведев: Украина может утратить остатки суверенитета и исчезнуть с карты мира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

В результате ныне происходящего Украина может полностью лишиться государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира, утверждает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По мнению политика, «после переворота в 2014 году страна утратила государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада», поверив, что НАТО обеспечит ее безопасность.

В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира, — написал Медведев.

Он пригрозил, что «украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России».

В своем посте Медведев продолжил предложенный накануне перечень «грехов России» списком тех проблем, в которых Россия не виновата. По его словам, Россия не виновата, в частности, в том, что компании из ЕС и США потеряли многомиллиардные вложения в российскую экономику, а также в том, что руководство ЕС «утратило связь с реальностью и заставляет украинцев жертвовать собой для вступления в Евросоюз».

Ранее Медведев иронически перечислил все «грехи», в которых, согласно западной логике, виновата Россия. По его словам, вина РФ касается не только подорожания бензина на заправках или роста цен на продукты питания, но и введения «адских санкций», которые ударили в том числе и по Европе.