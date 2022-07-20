«Список открытый»: Медведев перечислил «грехи» России Медведев иронически перечислил «грехи», в которых обвиняют Россию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронически перечислил в своем Telegram-канале все «грехи», в которых, по его мнению, может быть виновата Россия. По его словам, согласно западной логике, Россия виновата не только в подорожании бензина на бензоколонках США и их близких союзников или росте цен на продукты питания, но и в провоцировании введения «адских санкций», которые ударили в том числе и по Европе, а также в более отдаленных исторических событиях.

Среди «злодейств» России Медведев назвал нынешнюю жару на европейских курортах, неадекватное поведение президента США Джо Байдена, отставки европейских лидеров с момента создания Российской империи, манипулирование общественным мнением за счёт произведений российской классической литературы и симфонической музыки, а также убийство Гая Юлия Цезаря «с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей» и нанесение метеоритного удара по планете с последующим исчезновением динозавров.

Список открытый. Пополняется, — заключил Медведев.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила на российские власти ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресурсы. По её словам, Россия якобы ведёт зерновую войну и блокирует порты, откуда зерно могло бы быть вывезено, и ответственность за связанный с этим рост цен на продукты питания или на энергетику несёт исключительно российский президент.