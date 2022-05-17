Бербок обвинила Путина в росте цен на энергетику и продукты

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото IMAGO/Xander Heinl/photothek.de/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила на российские власти ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресурсы. По её словам, которые приводит РИА Новости, Россия якобы ведёт зерновую войну и блокирует порты, откуда зерно могло бы быть вывезено.

Негативные последствия — растущие цены на продукты питания или на энергетику — ответственность за это несёт только российский президент, — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что в рамках G7 прорабатываются альтернативные маршруты доставки зерна с Украины. Вопрос также будет поднят на министерской встрече по продовольственной безопасности в Нью-Йорке 18 мая.

Ранее стоимость пшеницы на европейских рынках достигла €435, побив таким образом рекорд. Такого показателя достигла стоимость тонны зерна на одной из западных бирж. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая: тогда цена установилась на отметке €422 за тонну.

До этого в Китае назвали политической провокацией заявления стран «Большой семёрки» о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе. По мнению научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня, отсутствие на мировом рынке украинской пшеницы довольно быстро сгладится за счёт роста предложений из других государств.