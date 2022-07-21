Медведев рассказал, в чем не виновата Россия Медведев: Россия не виновата в эффекте санкций и неадекватности руководства ЕС и США

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжил предложенный накануне перечень «грехов России» списком тех проблем, в которых Россия не виновата, опубликовав его в своем Telegram-канале. По его словам, Россия не виновата, в частности, в том, что компании из ЕС и США потеряли многомиллиардные вложения в российскую экономику, а также в том, что руководство ЕС утратило связь с реальностью и заставляет украинцев жертвовать собой для вступления в Евросоюз.

[Россия не виновата] в том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС, — написал Медведев.

По его словам, не виновата Россия и в том, что сами американцы избрали президентом «странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», в то время как в Европе и США наблюдается самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, а НАТО продолжает приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта.

Ранее Медведев иронически перечислил все «грехи», в которых, согласно западной логике, виновата Россия. По его словам, вина России касается не только подорожания бензина на бензоколонках США и их союзников или роста цен на продукты питания, но и в провоцировании введения «адских санкций», которые ударили в том числе и по Европе. Среди других «злодейств» России Медведев назвал нынешнюю жару на европейских курортах, отставки европейских лидеров с момента создания Российской империи, а также убийство Гая Юлия Цезаря «с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей» и нанесение метеоритного удара по планете с последующим исчезновением динозавров.