Матвиенко пригласила женщин — глав парламентов на «Аллею ангелов» в Донецке

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала председательствующих в парламентах разных стран женщин посетить «Аллею ангелов» в Донецке, которая посвящена погибшим в ходе конфликта в Донбассе детям. На 15-м саммите женщин — председателей парламентов в Женеве она отметила, что Киев восемь лет «обстреливал мирные регионы Донбасса, Новороссии, убивая женщин, детей», передает корреспондент NEWS.ru.

14 тысяч человек было убито за это время. Приезжайте, пожалуйста, в Донбасс, посмотрите на «Аллею ангелов», которая посвящена памяти убитых детей. Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, — подчеркнула Матвиенко.

Сенатор призвала коллег «всегда быть честными» и в своих оценках руководствоваться фактами. Не следует слепо воспроизводить антироссийскую риторику в рамках информационной войны против России, подчеркнула Матвиенко.

Ранее Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза. Встреча продлится с 28 по 30 июля.