Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 15:26

Матвиенко пригласила женщин — глав парламентов на «Аллею ангелов» в Донецке

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала председательствующих в парламентах разных стран женщин посетить «Аллею ангелов» в Донецке, которая посвящена погибшим в ходе конфликта в Донбассе детям. На 15-м саммите женщин — председателей парламентов в Женеве она отметила, что Киев восемь лет «обстреливал мирные регионы Донбасса, Новороссии, убивая женщин, детей», передает корреспондент NEWS.ru.

14 тысяч человек было убито за это время. Приезжайте, пожалуйста, в Донбасс, посмотрите на «Аллею ангелов», которая посвящена памяти убитых детей. Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, — подчеркнула Матвиенко.

Сенатор призвала коллег «всегда быть честными» и в своих оценках руководствоваться фактами. Не следует слепо воспроизводить антироссийскую риторику в рамках информационной войны против России, подчеркнула Матвиенко.

Ранее Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза. Встреча продлится с 28 по 30 июля.

Валентина Матвиенко
Совфед
Донбасс
Новороссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Страшные уроды входят в алтарь»: жертва педофила просит христиан о помощи
На Украине признали законность пения на русском языке
В Иране отчитались о предотвращении вторжения сотен иностранных боевиков
В США оценили вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.