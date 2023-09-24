Лавров заявил об уважении Россией территориальной целостности Украины Лавров: Россия уважает целостность Украины по декларации 1991 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Дипломат напомнил, что в документе среди прочего указан внеблоковый статус Киева.

В декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем, — подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что у Москвы нет проблем с территориальной целостностью Украины. По его словам, ее разрушили те, кто в 2014 году осуществил и поддержал госпереворот, лидеры которого «объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва не будет рассматривать предложения по прекращению огня, поскольку один раз это уже рассмотрела, но Россию обманули. Дипломат добавил, что «США фактически воюют руками и телами украинцев с Россией».