Лавров заявил о предложении Киева «забыть про русских» в зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку предлагают «забыть про русских», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса. По его словам, в руководстве организации уверяют, что с российской частью соглашения все будет хорошо, при этом никто не обращает внимания на отказ Киева выполнять эти обязательства.

Киевский режим на это заявляет: «Мы никогда не согласимся на возобновление этой сделки таким образом, чтобы и российские зерно, и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций». То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит — забудьте про русских, — указал глава МИД РФ.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что на следующей неделе планирует обсудить зерновую сделку с главой российского МИД, украинским президентом Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках сессии Генассамблеи ООН, которая состоится 19–26 сентября.

Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке 17 июля, отказавшись продлевать соглашение из-за игнорирования требований РФ по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции. Москва допустила возобновление сделки при условии, если ее интересы будут удовлетворены.