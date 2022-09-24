Лавров заявил о намерении Запада расчленить Россию Глава МИД Лавров: Запад намерен расчленить Россию из-за ее самостоятельной политики

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада открыто призывают к расчленению России. Причем, делая такие заявления, никто не стесняется, отметил он в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию, — подчеркнул дипломат.

Лавров пояснил, что старания Запада в этом вопросе объясняются его намерением убрать с политической карты мира «слишком самостоятельную геополитическую величину». Вашингтон и его союзники не дают свободу выбора, угрожают и «выкручивают руки» любой стране, осмеливающейся мыслить самостоятельно.

Ранее стало известно, что США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», заявил Сергей Лавров. По его словам, для этого Вашингтон использует санкции в нарушение Устава ООН и политический шантаж. Лавров добавил, что это касается и азиатских стран.