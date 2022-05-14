Лавров: Западу не удалось найти предателей среди российских дипломатов

Сергей Лавров / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Западу не удалось найти предателей среди российских дипломатов. Они продолжают выполнять свою работу добросовестно, несмотря на текущую внешнеполитическую ситуацию, заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже, — сказал министр.

Лавров добавил, что российским дипломатам нередко приходится работать в экстремальных условиях, с риском для здоровья.

Ранее глава МИД заявил, что Запад объявил России тотальную гибридную войну. Он затруднился сказать, как долго она может продлиться, но выразил уверенность в том, что её последствия «почувствуют все без исключения».

Министр также посетовал на массовую синхронную высылку российских дипломатов из других стран. По его словам, такого не было даже в самые мрачные годы холодной войны.