Лавров: Запад пытается вклиниться в посредничество РФ между Ереваном и Баку

Страны Запада пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном после разрушения Минской группы ОБСЕ, но их усилия непродуктивны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад пытается «приватизировать» договоренности, достигнутые при российском участии, не имея при этом всей необходимой информации.

Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги. <...> Например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. <...> Как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно, — добавил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал участие Запада в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана политической игрой, отметив, что привлечения России к урегулированию ситуации вполне достаточно. Он уточнил, что вел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждая судьбу «пяти с половиной или шести» районов Азербайджана, вернуть которые Армения не соглашалась. По его словам, если бы эту ситуацию удалось переломить, войны в Карабахе можно было бы избежать.