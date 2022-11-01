Лукашенко заявил, что войны в Карабахе можно было избежать

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, что вел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда Белоруссия была председателем ОДКБ. По словам Лукашенко, он обсуждал с Алиевым судьбу «пяти с половиной или шести» районов Азербайджана, вернуть которые Армения не соглашалась, передает БелТА.

Армяне признали, что «это не наша земля, это азербайджанская». Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было, — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что тогда же предлагал Ильхаму Алиеву в случае урегулирования конфликта подумать над инвестированием в Армению, чтобы продемонстрировать мирные намерения народам двух стран. Однако эта идея также не осуществилась, а силовое решение осталось единственным способом решения проблемы, во многом из-за напряжения, создаваемого беженцами.

Лукашенко также назвал политической игрой участие Запада в урегулировании конфликта, отметив, что привлечения России к урегулированию ситуации вполне достаточно.

Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра, зачем туда втянули Евросоюз, зачем туда тащат ОБСЕ. Ну зачем? Ну понятно же зачем, — заявил Лукашенко.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин предположил, что вопрос о статусе Карабаха следует оставить следующим поколениям. По его словам, весь комплекс урегулирования должен быть продуктом договоренностей между Арменией и Азербайджаном, о чем говорила и российская сторона как посредник в урегулировании.

Накануне в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху. При этом российский лидер отметил, что в рамках встречи сторонам удалось согласовать не все вопросы касательно ситуации.