Названа дата визита Лаврова в Нью-Дели для встречи с главами МИД G20 Захарова: Лавров 1–2 марта примет участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1–2 марта в Нью-Дели примет участие в совещании глав МИД «Большой двадцатки» (G20), заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что российская сторона рассматривает эту площадку в качестве ключевого форума глобального управления.

С 1 по 2 марта в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати, — сказала дипломат в ходе брифинга.

На полях совещания глав МИД Группы двадцати в Нью-Дели готовятся встречи Лаврова с коллегами из Индии, Китая, Бразилии.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет нужды искусственно показывать миру прочность связей двух стран. По его словам, отношения Москвы и Нью-Дели получили мощный импульс к развитию в 2022 году.

Он уточнил, что Путин и Моди регулярно обсуждают актуальные вопросы международной повестки. В 2022 году одним из них стал вопрос экономических санкций в отношении России, задуманных на Западе. При этом взаимный товарооборот Москвы и Нью-Дели приблизился к $30 млрд.