Лавров уличил Борреля в расизме Лавров: Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать «расистской сущности своего видения мира», заявил глав МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Мали Абдулайе Диопом, передает ТАСС. Так российский министр отреагировал на заявления Борреля, в которых тот раскритиковал визиты Лаврова в страны Африки.

Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, — сказал глава МИД РФ.

18 января Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал слова министра неприемлемыми. Дипломат добавил, что глава российского внешнеполитического ведомства проявил свое «неуважение» к жертвам холокоста из-за сравнения политики Европы по Украине с действиями нацистской Германии.

Лавров после этого заявил, что не оскорблял память жертв холокоста. По словам министра, когда западные «нечистоплотные политики» обвиняют его в подобном, это означает только одно — «на воре горит шапка».