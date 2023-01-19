«Неуважительные и попирающие память»: Боррель о словах Лаврова про евреев Боррель назвал неприемлемыми слова Лаврова об «окончательном решении русского вопроса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад находится в поисках «окончательного решения русского вопроса», неприемлемыми, передает ТАСС. Дипломат добавил, что глава российского внешнеполитического ведомства проявил свое «неуважение» к жертвам холокоста из-за сравнения политики Европы по Украине с действиями нацистской Германии.

Совершенно неуместные, неуважительные, [слова] попирающие память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова, — сказал Боррель.

Он добавил, что между «действиями Брюсселя по оказанию помощи Украине и преступлениями нацистской Германии нет параллелей».

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».