«На воре шапка горит»: Лавров о критике нечистоплотных политиков Лавров отверг обвинения в оскорблении памяти жертв холокоста

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что не оскорблял память жертв холокоста. По словам министра, когда западные «нечистоплотные политики» обвиняют его в подобном, это означает только одно — «на воре горит шапка». Он подчеркнул, что Европа и США хотят «решить русский вопрос», также как когда-то гитлеровская Германия проводила свою политику в отношении евреев.

Когда я процитировал идеологов гитлеровской Германии, занимавшихся окончательным решением еврейского вопроса, и сказал, что и сейчас против нас собирают практически всю Европу во главе с США. Декларируют разными лозунгами, но смысл один, окончательно, при жизни нынешнего поколения решить русский вопрос. Да, пусть не в газовых камерах, но сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава. Отодвинуть ее на задворки, разрушить ее экономику, — сказал Лавров.

18 января Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал слова министра неприемлемыми. Дипломат добавил, что глава российского внешнеполитического ведомства проявил свое «неуважение» к жертвам холокоста из-за сравнения политики Европы по Украине с действиями нацистской Германии.