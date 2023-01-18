Лавров сравнил политику НАТО в отношении России с действиями Гитлера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны.

Так же как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, — сказал Лавров.

Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».

Ранее Лавров заявил, что США и другие страны — члены НАТО рассчитывают на победу в результате столкновения с Россией на поле боя, им это нужно для последующего ослабления или даже уничтожения страны.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что планы НАТО по расширению на восток стали подготовкой к войне с Россией. По его словам, порядочности от западных партнеров ждать не приходится.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что враги России в отличие от Украины находятся не в пределах одной страны, именно поэтому государство наращивает производство наиболее мощных средств поражения. Он указал, что противниками Москвы являются страны Европы и Северной Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия, в связи с чем ей намного сложнее, чем Киеву.