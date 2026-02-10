Лавров раскрыл задумку Европы по украинскому вопросу

Стратегия Европы по Украине исключает возможность официального признания сложившихся реалий, при этом Киев может рассчитывать на резкое увеличение объемов военной помощи, заявил в интервью телеканалу НТВ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров также выразил уверенность в том, что в США прекрасно понимают «эту историю».

Сейчас гарантии безопасности для Украины не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации, — констатировал министр.

Дипломат отметил, что России не стоит «впадать в восторг» от действий американского президента Дональда Трампа, который заставил Европу и украинского коллегу Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Лавров подчеркнул, что до мирной сделки по Украине еще далеко и переговоры продолжаются.

Министр также отметил, что публикации в западных СМИ о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами отдают «желтизной». До этого журналисты предположили, что Эпштейн мог действовать и в интересах Израиля, когда организовывал встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».