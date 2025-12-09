Лавров раскрыл, что он планирует обсудить с Сийярто Украинский кризис станет темой переговоров Лаврова и Сияйрто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении обсудить с венгерским коллегой Петером Сияйрто совместные усилия по урегулированию украинского кризиса. В ходе вступительной части встречи, которая транслировалась на сайте ведомства, глава МИД РФ выразил уверенность, что стороны произведут обмен мнениями по этому вопросу.

Я уверен, что мы обменяемся мнением о том, как будет складываться ситуация вокруг усилий по украинскому урегулированию, — сказал министр.

Ранее глава российского дипведомства отметил, что Европа самостоятельно вывела себя из процесса мирного урегулирования ситуации на Украине, последовательно сорвав все предшествующие договоренности. Он напомнил о несоблюдении соглашений 2014 года, минских договоренностей и стамбульских переговоров 2022 года.

Кроме того, Лавров заявил, что для стабильного разрешения кризиса на Украине требуется нейтрализовать угрозы, идущие от НАТО. По его словам, также необходимо гарантировать безопасность Российской Федерации и добиться уважения прав русскоязычного населения на территориях, находящихся под управлением Киева.