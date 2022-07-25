Лавров оценил угрозу ракет Harpoon для Черноморского флота Лавров: после удара по порту Одессы ракеты Harpoon не представляют угрозы для России

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о ракетных ударах России по одесскому порту. По его словам, которые приводит ТАСС, цели высокоточных ударов были расположены в отдельной части одесского порта и представляли угрозу для Черноморского флота.

Целями [ударов] являлся боевой катер ВС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты Harpoon. Доставили их, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота, — подчеркнул Лавров.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одесскому порту. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет Harpoon, находящихся в морской гавани.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в свою очередь сообщил, что удары сильно обеспокоили Анкару, поскольку сообщения о них поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно договору, Москва не должна открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.