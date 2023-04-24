Лавров обвинил США в попытках подорвать безопасность в АТР Лавров: США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон намерен развалить устоявшуюся архитектуру взаимоотношений в АСЕАН.

Сейчас значительные силы США и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где успешная открытая система сотрудничества в сфере экономики и безопасности десятилетиями складывалась вокруг АСЕАН, — сказал Лавров.

Он добавил, что существующая система АСЕАН дает возможность выработать консенсусные подходы, устраивающие и «десятку» членов организации, а также их партнеров по диалогу, включая Россию, Китай, США, Индию, Японию, Австралию, Республику Корея, и обеспечивающие инклюзивную многосторонность. Теперь же, считает Лавров, США под своей эгидой вырабатывают механизмы для вмешательства в морскую безопасность в АТР.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что российская сторона была бы не прочь, чтобы штаб-квартира ООН переехала в более нейтральную точку, Женеву или Вену. Он объяснил, что добираться до Австрии и Швейцарии, во-первых, быстрее, во-вторых, руководство этих стран более нейтрально.